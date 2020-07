Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat, miercuri seara, ca a semnat ordinul care permite ca, din 15 august, comunicarea cu toate institutiile din subordinea ministerului sa se faca online, precizand ca ”drumul spre digitalizare este ireversibil la Ministerul Muncii”.

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a fost agresata verbal, duminica, de un pensionar, in timpul unei conferințe de presa ținuta in aer liber. Batranul cerea marirea pensiilor și alocațiilor, insa dupa ce a vociferat de la distanța, s-a apropiat de demnitar și a amenințat ca il omoara. Pensionarul…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, a vorbit, miercuri, la Realitatea Plus, despre plata șomajului tehnic, dar și despre modernizarea instituției in fruntea careia se afla. Conform ministrului Muncii, nu mai puțin de 1,3 milioane de romani au beneficiat de șomajul tehnic pe perioada…

- Masura va fi aplicata in situatiile in care angajatorii isi reduc temporar activitatea. Acest lucru implica o reducere a programului de lucru si, implicit, o reducere a salariilor pe termen limitat. Astfel, costurile salariale se vor imparti intre angajator si stat, insa numai temporar, noteaza Avocatnet.…

- Masurile de ajutor pentru firmele afectate de restricții, prelungite Ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Foto: Agerpres. Ministerul Muncii anunța ca au fost prelungite masurile de sprijin pentru angajații firmelor afectate, în continuare, de restricții, cum ar fi cei care lucreaza în…

- As dori ca institutiile din coordonarea Ministerului Muncii sa apeleze la comunicarea online in relatia cu cetatenii, iar acestia sa faca un singur drum pentru ridicarea actelor solicitate, a declarat, vineri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "Am observat ca se…

- Principalele declaratii facute de Violeta Alexandru Am terminat un bilant la Ministerul Muncii cu privire la masura somajului tehnic acordata in perioada starii de urgenta si a starii de alerta. Incepand din 1 iunie au devenit masuri active de sprijin pentru cei care revin in activitate. La sfarsitul…

- Nemulțumirile romanilor plecați la munca peste hotare sunt in atenția Ministrului Muncii si Protectiei Sociale de la București.  Violeta Alexandru s-a deplasat de la Berlin la Bonn pentru a discuta direct cu angajatii romani care s-au plans de conditiile de munca din Germania. “De la Berlin, dupa…