Violențe extreme, într-o închisoare din Ecuador: cel puțin 31 de morți. O victimă a fost decapitată "Numarul mortilor in confruntarile care au avut loc de sambata in interiorul penitenciarului Litoral, la Guayaquil (sud-vest), se ridica la 31, iar cel al ranitilor la 14", a scris biroul procurorului general pe contul sau de Twitter, redenumit "X". Anterior, el a spus ca printre raniti se afla si un politist.Parchetul anuntase anterior moartea a 18 detinuti in aceasta inchisoare aflata in unul dintre orasele din vestul tarii cel mai grav afectate de violente si trafic de droguri.Una dintre victime a fost decapitata, indica un document oficial, care mentioneaza si folosirea armelor de foc in timpul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou focar de violente intr-o inchisoare din Ecuador s-a soldat de sambata cu cel putin 31 de morti si 14 raniti in randul detinutilor, intre raniti fiind si un ofiter de politie printre cei 2.700 desfasurati in centrul inchisorii pentru a restabili ordinea, relateaza miercuri AFP, citat de Agerpres."Numarul…

- Trei persoane si-au pierdut viata, la Liov, intr-un atac cu racheta impotriva unei cladiri rezidentiale, a anuntat primarul acestui oras din vestul Ucrainei.“Deja sunt trei morti”, a indicat Andrii Sadovi intr-un mesaj pe Telegram, dupa ce a anuntat de asemenea “opt raniti” si “numeroase apartamente”…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 23.00, un echipaj mobil din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș aflat in exercitarea atribuțiilor de serviciu a oprit pentru control in Vadu Izei un autoturism inmatriculat in Romania, condus de catre un cetațean roman, in varsta de 33 de ani,…

- Un tanar din Titu a fost reținut dupa ce polițiștii l-au prins conducand pe DN 7, fara permis și sub influența drogurilor. Tanarul a fost testat inițial de poliție, și ulterior condus la spital pentru recoltarea de probe biologice. Rezultat preliminar a fost pozitiv. Procurorul de caz cere masura oreventiva…

- 10 persoane au murit in orașul ecuadorian Guayaquil, au anunțat duminica procuratura din Ecuador și poliția. Alte trei persoane au fost ranite, inclusiv o fata de 5 ani, a adaugat poliția, potrivit Reuters.La fața locului au fost gasite o pușca și pistoale de, a anunțat Parchetul ecuadorian pe Twitter.…

- 10 oameni au fost uciși intr-un atac armat comis in portul Guayaquil, capitala economica a Ecuadorului, unde a fost instituita deja starea de urgenta din cauza violentei legate de traficul de droguri, a anuntat duminica, 30 aprilie, politia locala, relateaza agenția France Presse, preluata de Agerpres.Atac,…

- Oamenii legii spun ca dealerii si-au facut deja grupuri de comunicare pe platformele de socializare si au deja mii de membri. Catalin Tone, seful Serviciului Antidrog, a declarat pentru Radio Romania: Stilul de de muzica, analogia gresita intre acest tip de muzica si consumul de droguri va atrage si…