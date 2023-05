Stiri pe aceeasi tema

- PNL inclina spre un Guvern fara UDMR, in timp ce PSD considera ca mai bine ar fi ca formațiunea maghiara sa ramana la guvernare, susțin miercuri surse politice.Premierul Nicolae Ciuca iși va depune vineri mandatul și se va intra in linie dreapta pentru formarea viitorului Guvern condus de Marcel…

- Cu trei partide politice aflate la Guvernare, avem o țara in care aproape toate domeniile sunt blocate. Dupa un an și jumatate de cand Coaliția se afla la Guvernare, am ajuns la un punct și de la capat. Deși in aceste zile trebuia sa fie gata lista noilor miniștri din Guvernul Ciolacu, totul este amanat.…

- Liderii celor trei formațiuni politice Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Nicolae Ciuca, Lucian Bode și Kelemen Hunor au negociat la Palatul Victoria structura noului Guvern.In timp ce PSD și PNL s-au ințeles sa modifice protocolul semnat in decembrie 2021 astfel incat fiecare sa-și mențina ministerele…

- Propuneri importante referitoare la sistemul de pensii si salarii au fost prezentate in viitorul program de guvernare al Partidului National Liberal (PNL) din Cabinetul care va fi condus de Marcel Ciolacu dupa rotatia premierilor. Una dintre aceste masuri vizeaza scutirea de impozit pe venit a pensiilor…

- „Sustin o reducere a numarului de ministere. (…) Nu vad de ce am avea un minister al Antreprenoriatului, Turismului, cand poate functiona foarte bine asa cum a functionat in Ministerul Economiei. De asemenea, mi se pare foarte mult sa existe un minister separat Familie, Tineret, poate exista Familie…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut luni seara ca problema pensiilor speciale trebuie rezolvata, avand in vedere ca este un jalon asumat in PNRR, si nu va accepta pierderea banilor din acest program. Marcel Ciolacu a adaugat ca pensiile speciale si cumulul pensiei cu salariul la stat sunt lucruri…

- 6 ianuarie – Botezul Domnului si 7 ianuarie – Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul vor fi zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, potrivit legii promulgata vineri de președintele Klaus Iohannis. Marcel Ciolacu este unul dintre inițiatorii proiectului de lege. Președintele Klaus Iohannis…