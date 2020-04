Stiri pe aceeasi tema

- Joia Mare reprezinta o zi deosebita, plina de incarcatura emoționala și simbolica pentru creștini. In acesta zi au avut loc unele dintre cele mai semnficative momente din Saptamana Patimilor.

- In Joia Mare, este randuit sa praznuim patru evenimente din Saptamana Patimilor. Ce este interzis și ce trebuie sa faci astazi ca sa iți mearga bine. Tradiții și obiceiuri. Joia Mare, ziua deniei celor 12 Evanghelii Astazi este ziua sfanta creștina care se incadreaza in joi inainte de Paște. Ziua comemoreaza…

- Joia Mare a picat in acest an pe data de 16 aprilie și este o zi plina de tradiții și obiceiuri, din punct de vedere religios. Ce nu este bine sa faci in una dintre cele mai importante zile din Saptamana Patimilor?

- Saptamana Mare a Pastelui este incarcata de emotie si extrem de importanta pentru crestini. In Joia Mare,, Mantuitorul le-a spalat picioarele ucenicilor, fiind indemnati la smerenie si tot in aceasta zi a avut loc și rugaciunea din Gradina Ghetsimani, dar și prinderea lui Iisus. De altfel, in aceasta…

- In data de 15 aprilie, in acest an este Miercurea Mare, o zi incarcata din punct de vedere religios, dar și de obiceiuri și tradiții care s-au respectat de zeci de ani. Afla ce e bine și ce nu sa faci in aceasta zi importanta din Saptamana Patimilor.

- A inceput Saptamana Patimilor sau așa cum mai este numita și in popor, Saptamana Mare, aceasta fiind ultima saptamana din Postul Sfintelor Paște! Afla ce trebuie neaparat sa faci astazi, in prima zi din aceasta Saptamana importanta!

- Crestinii ortodocsi praznuiesc, astazi, Floriile, cea mai importanta sarbatoare ce vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si intampinat cu frunze de palmier, fiind totodata sarbatoarea celor care au nume de flori. In duminica a sasea…

- Lasatul Secului pentru carne, in 2020 se ține in Duminica Infricoșatei Judecați, pe 23 februarie. In toate zonele rurale din țara Lasatul Secului de Paști joaca un rol extrem de important. La lasatul secului, inainte de intrarea in Postul Paștelui, in satul traditional aveau loc petreceri, fiecare infruptandu-se…