Vine valul de concedieri, în Europa. Ce se întâmplă în România Razboiul din Ucraina, la care s-a adaugat explozia tarifelor la energie, dar și la materii prime, au dus la un val de concedieri in intreaga Europa. Nici Romania nu va fi ocolita de acest fenomen. Industria auto * AUTOLIV : producatorul suedez de airbaguri și centuri de siguranța a declarat pe 8 iunie ca intenționeaza sa reduca aproximativ 8.000 de locuri de munca, ceea ce echivaleaza cu aproximativ 11% din posturile directe și indirecte ale companiei. * STELLANTIS : constructorul auto a convenit cu sindicatele in februarie sa elimine pana la 2.000 de lucratori de la operațiunile sale din Italia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iata cateva dintre companiile care au anunțat reduceri de personal incepand cu luna ianuarie, potrivit datelor Reuters : Industria auto* AUTOLIV : producatorul suedez de airbaguri și centuri de siguranța a declarat pe 8 iunie ca intenționeaza sa reduca aproximativ 8.000 de locuri de munca, ceea ce…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a cerut Turciei sa admita Suedia in NATO „in curand”, in timpul unei declarații de presa comune, luni, 3 iulie, cu omologul sau polonez Mariusz Blaszczak, relateaza CNN . „In ceea ce privește razboiul din Ucraina, noua situație cu care ne confruntam, situația…

- La un an dupa ce a fost prezentat oficial, Lotus Eletre poate fi comandat din acest moment pentru clienții din Europa. Noul model electric va fi disponibil, in prima faza, in urmatoarele țari: Germania, Marea Britanie, Țarile de Jos, Belgia, Franța, Italia, Norvegia, Suedia și Elveția. Noul Lotus Eletre…

- Intr-un interviu acordat postului de radio Kossuth, premiereul Ungariei, Viktor Orban, a avertizeaza ca elitele UE discuta cu ușile inchise crearea unei „forțe de pace” europene formata din zeci de mii de forțe pentru estul Ucrainei. Orban a atras atentia ca acest „plan de pace” nu ar putea fi decat…

- Pianistii Mihailescu vor sustine, sambata, recitalul inedit "4te PIANO", la patru, sase si opt maini, cu lucrari cu caracter dansant, la unul sau doua piane, informeaza un comunicat al Filarmonicii "George Enescu" a transmis Agerpres.Dragos si Manuela Iana Mihailescu formeaza un duo pianistic deja…

- Finlanda a pus duminica in functiune reactorul nuclear Olkiluoto 3, cel mai mare din Europa, a carui constructie a durat nu mai putin de 18 ani, marind securitatea energetica intr-o regiune in care Rusia a oprit livrarile de gaze si energie electrica, transmite Reuters, relateaza News.ro.Energia…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 230 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Norvegia – 120 locuri de munca pentru: bucatar, manager departament, manager bucatarie, șofer de cisterna, brutar, patiser, muncitor in producția de crabi, muncitor…