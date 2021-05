Vine rândul copiilor la vaccinarea anti-Covid 19. Valeriu Gheorghiță a anunțat că totul este pregătit Copiii cu varste intre 12 și 15 ani se pot imuniza impotriva virusului SARS-COV-2 incepand din vara. Anunțul a fost facut de medicul Valeriu Gheorghița in conferința saptamanala, precizand ca ” exista o perspectiva cat se poate de clara”. Pfizer-BioNTech a cerut autorizarea vaccinului pentru copii inca de luna trecuta, iar reprezentanții companiei au susținut […] The post Vine randul copiilor la vaccinarea anti-Covid 19. Valeriu Gheorghița a anunțat ca totul este pregatit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

