Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis coduri galben și portocaliu de ploi, grindina și vijelii in aproape toata țara, pana luni dimineața. Potrivit specialiștilor, in doar cateva ore, va ploua cat pentru intreaga luna. Cod portocaliu de vreme severa in sudul țarii Interval de valabilitate:…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizari Cod portocaliu si Cod galben de ploi abundente si vijelii, valabile in aproape toata tara, pana luni dimineata.Astfel, in intervalul 28 mai, ora 12:00 – 30 mai, ora 10:00, va intra in vigoare un Cod portocaliu de instabilitate atmosferica…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe coduri galben și portocaliu de ploi, grindina și vijelii in aproape toata țara, pana luni dimineața. Și pentru București s-a emis o prognoza speciala, de vreme instabila, valabila de sambata la pranz pana luni dimineața. Potrivit specialiștilor,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri o avertizare de tip „cod galben" de instabilitate atmosferica accentuata, valabila pentru județul Suceava și aproape jumatate din țara, cu valabilitate de miercuri, 25 mai, de la ora 12:00 pana joi, 26 mai, la ora 8:00.Potrivit ...

- Meteorologii au emis Cod galben de furtuni, cu ploi torentiale, descarcari electrice si, izolat, grindina, in sase judete din nordul si nord-estul tarii. Atentionarea este valabila pana sambata seara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben, valabila sambata, intre…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben și cod portocaliu pentru mai multe județe ale țarii. COD GALBEN Interval de valabilitate: 28 aprilie, ora 10 – 29 aprilie, ora 6 Fenomene vizate: cantitați insemnate de apa, local instabilitate atmosferica temporar accentuata…

- Vremea este deosebit de capricioasa in aceasta perioada. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de intensificari temporare ale vantului, manifestari de instabilitate atmosferica, vreme in racire accentuata, valabila in toata tara de sambata, ora 13:00, pana marti, la ora 9:00. De…

- Vremea va deveni deosebit de rece pentru inceputul lunii aprilie in vestul, centrul, nordul si nord-estul tarii, incepand de sambata, iar in mai multe regiuni din tara se vor semnala precipitatii mixte, intensificari ale vantului, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie. In Bucuresti, vremea…