Vine o zi în care îți vei insera implanturi Fast and Fixed! La propriu, într-o singură zi! Daca te confrunți cu lipsa dinților și iți dorești sa apelezi la o procedura medicala care sa iți restaureze dantura in cel mai scurt timp posibil, sistemul revoluționar Fast and Fixed este pentru tine! Cea mai cunoscuta soluție de inlocuire imediata a dinților cazuți iți poate reda zambetul intr-o singura zi, atașarea coroanelor la implanturi avand loc in aceeași ședința. Perioada de osteointegrare este, astfel, parcursa fara a mai avea grija impactului estetic, beneficiind de o dantura fixa funcționala, cu aspect natural. Beneficiile unice oferite de acest sistem modern de implanturi au atras… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

