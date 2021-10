Stiri pe aceeasi tema

- Vin Diesel a fost surprins in cateva fotografii alaturi de pilotul de formula 1 Lewis Hamilton și pare din nou in cea mai buna forma. E surprinzator deoarece curand era de nerecunoscut pe un iaht, fiind fotografiat cu "burta și cateva kilograme in plus".

- Adelina Pestrițu este o apariție oriunde ar merge. Vedeta este considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Deși și-a imbunatațit mult stilul de-a lungul timpului, iata ca frumoasa bruneta poate face și alegeri mai puțin inspirate. Adelina Pestrițu, prinsa cu o greșeala vestimentara imensa…

- Loredana Groza a atras atenția cu cea mai recenta imagine postata pe Facebook. Celebra artista in varsta de 51 de ani și-a aratat inca o data formele. Ipostaza in care s-a pozat a starnit o mulțime de reacții pe rețelele de socializare. Puțin dupa ora 10 dimineața, Loredana Groza a incarcat pe Facebook…

- Adela Popescu a postat pentru prima oara o fotografie cu mezinul familiei. Cum arata micuțul? Fanii s-au emoționat imediat cand au vazut poza. Actrița a surprins pe toata lumea. Prima imagine cu baiețelul Adelei Popescu: ipostaza emoționanta in care l-a pozat Adela Popescu a devenit de curand de trei…

- Dani Oțil surprinde cu o declarație deosebita venita la 3 luni de la nunta cu Gabriela Prisacariu. Cum a reușit prezentatorul de televiziune de la Antena 1 sa uimeasca pe toata lumea? Fanii au ras in hohote. Dani Oțil, declarație despre soția sa la 3 luni de la nunta Deși puțini il mai vedeau pus […]…

- Noul stadion din Giulești este aproape de inaugurare. Compania Naționala de Investiții a postat astazi o serie de imagini spectaculoase și a avut un mesaj pentru fanii rapidiști. Fanii giuleșteni se pregatesc sa ia din nou cu asalt Arena Naționala, pentru meciul cu Farul, din etaa cu numarul 3 a Ligii…

- Fanii lui PSG l-au atacat pe Paul Pogba (28 de ani), pe care vicecampioana din Ligue 1 ar vrea sa-l transfere, dupa ce mijlocașul a refuzat oferta de prelungire cu Man. United. Paul Pogba s-ar putea intoarce dupa 12 ani in Franța. Sa joace la PSG, așa cum se speculeaza in ultimele zile. Echipa lui Pochettino…