- Villarreal și Manchester United se infrunta la Gdansk (Polonia) in finala Europa League. Dupa prima repriza, Villarreal se afla in avantaj, grație golului marcat in minutul 29 Gerard Moreno, iar la pauza antrenorul Unai Emery și-a ținut mai mult timp jucatorii la vestiare. ...

- Condusa din minutul 29, Manchester United a avut serios de munca pentru a o egala pe Villarreal in finala Europa League de la Gdansk. Detalii despre sezonul 2020-2021 din Europa League AICI! Fara sa sclipeasca, trupa lui Ole Gunnar Solskjaer a restabilit egalitatea in minutul 55, grație lui Edinson…

- Villarreal - Manchester United se joaca azi, de la 22:00, in finala UEFA Europa League. Unai Emery poate ajunge la patru trofee Europa League in palmares daca se va impune la Gdansk, dupa ce a obținut deja trei succese cu Sevilla (2014, 2015, 2016). De altfel, cu șase finale caștigate, Sevilla ramane…

- Finala UEFA Europa League, partida disputata intre Villarreal si Manchester United, pe 26 mai, va fi transmisa in direct, de la ora 22:00, pe Look Sport + si Look 4K. In meciul de la Gdansk, Villarreal va lupta in prima sa finala europeana in timp ce Manchester United va disputa al 14-lea…

- Arsenal, Manchester United, AS Roma și Villarreal sunt echipele calificate in semifinalele Europa League. In penultimul act din a doua competiție intercluburi din Europa se anunța dueluri extrem de interesante, in care vor fi echipe implicate din Anglia, Italia și Spania. UEFA a anunțat programul partidelor…

- Fotbalistul echipei Slavia Praga, Nicolae Stanciu, a inscris un gol in meciul terminat la egalitate, joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia Glasgow Rangers, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Europa. Partida a fost arbitrata de Ovidiu Hategan. Stanciu a marcat in minutul…

- Unai Emery este "un antrenor foarte bun", a declarat Mircea Lucescu, tehnicianul lui Dinamo Kiev, despre omologul sau de la Villarreal, inaintea meciului de joi dintre cele doua echipe din turul optimilor de finala ale Europa League, transmite EFE. "Emery este un antrenor foarte bun, care…