Stiri pe aceeasi tema

- Managerul lui Liverpool, Jurgen Klopp, a spus miercuri ca spera ca „nimic sa nu se interpuna intre noi și suporteri". Fanii protesteaza fața de creșterea prețului biletelor. Ei spun ca nu vor afișa steaguri in turul sferturilor de finala din Europa League, de joi, dintre Liverpool și Atalanta.

- Manchester United - Liverpool, meci contand pentru sferturile de finala din Cupa Angliei, este programat, duminica, 17 martie, de la ora 17:30, pe Old Trafford, si va fi transmis in direct de Pro Arena.

- Tragerea la sorți a sferturilor Europa League are loc azi, de la ora 14:00, liveTEXT pe GSP.ro și transmisa pe UEFA.com. Echipele calificate in sferturilor Europa League: Atalanta, Roma, Leverkusen, Liverpool, Benfica, AC Milan, Marseille, West Ham Tragere la sorți sferturi Europa League, live de la…

- Liverpool a invins joi Sparta Praga cu 6-1 și s-a calificat in sferturile de finala ale Europa League cu 11-2 la general, in timp ce Bayer Leverkusen a reușit o rasturnare de situație spectaculoasa pentru a smulge victoria in extremis in fața lui Qarabag. Liverpool a condus cu 4-0 dupa doar 14 minute,…

- Liverpool - Sparta Praga, meci contand pentru mansa a doua a optimilor de finala din Liga Europa, este programat, joi, 14 martie, de la ora 22:00, pe Anfield, si va fi transmis in direct de Pro Arena.

- Milan - Slavia Praga, meci contand pentru prima mansa a optimilor de finala din Liga Europa, este programat, joi, 7 martie, de la ora 22:00, pe San Siro, si va fi transmis in direct de Pro Arena.

- Sparta Praga - Liverpool, meci contand pentru prima mansa a optimilor de finala din Liga Europa, este programat, joi, 7 martie, de la ora 19:45, pe Stadion Letna, si va fi transmis in direct de Pro Arena.

- Chelsea - Liverpool, meci contand pentru finala editiei 2023-2024 din Cupa Ligii Angliei, este programat, duminica, 25 februarie, de la ora 17:00, pe Wembley din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1.