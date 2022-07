Stiri pe aceeasi tema

- Cum explica Viktor Orban delirul sau politic despre rase? Premierul ungar Viktor Orban, aflat in vizita in Austria, a aparat joi „un punct de vedere cultural” ungar dupa discursul sau virulent din weekend impotriva „amestecului de rase”, relateaza AFP. „Se intampla uneori sa vorbesc de o maniera care…

- Jurnalistul pro-Kremlin Vladimir Soloviov a difuzat o parte din discursul premierului ungar, Viktor Orban, susținut in weekend la Baile Tușnad, in care spunea ca daca fostul președinte american, Donald Trump ar fi ramas la putere in Statele Unite, iar Angela Merkel ramanea la conducerea Germaniei, „cu…

- Consiliera lui Viktor Orban responsabila cu incluziunea sociala, Zsuzsa Hegedus, a demisionat marți din cancelaria premierului, dupa declarațiile rasiste ale lui Orban de la Baile Tușnad. Aceasta a publicat o scrisoare deschisa in care califica discursul drept unul „nazist”. „Lui Goebbels i-ar fi placut”,…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, afirma, intr-un comunicat de presa, ca Romania „nu este o trambulina pentru mesajele antieuropene și proruse, nici ale premierului Viktor Orban, nici ale membrilor guvernului ungar”. Mesajul vine dupa discursul ținut in weekend de premierul maghiar la Baile…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, are mai multe critici fata de comportamentul si declaratiile facute de premierul Ungariei, Viktor Orban, la Baile Tusnad, la Scoala de Vara, unde a avut un discurs anti-UE si un ton indulcit fata de Moscova.

- Laszlo Tokes i-a cerut premierului ungar Viktor Orban sa sustina aspiratiile de autonomie ale Tinutului Secuiesc, in prezentarea pe care a sustinut-o la Școala de vara de la Baile Tușnad, relateaza agenția MTI.

- Premierul ungar Viktor Orban a fost prezent, sambata, la Școala de vara de la Baile Tușnad, unde a susținut un discurs. Acesta a fost insa intrerupt de protestatari. „Ceva este etern: Transilvania, pamant romanesc”, a scris un protestatar pe un banner.

- Un barbat a afisat un banner cu mesajul „Transilvania, pamant romanesc!”, sambata, in timpul discursului premierului ungar Viktor Orban, la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad. Mesajul complet era „Ceva este etern. Transilvania, pamant romanesc!”, aluzie la motto-ul „Tusvanyos, etern!” sub care…