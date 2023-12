Viitura lovește puternic: s-a emis Cod Roșu de inundații Raurile din bazinul hidrografic Holod, județul Bihor, sunt, joi pana la ora 12.00, sub avertizare Cod roșu de inundații, informeaza Mediafax. Ca urmare a precipitațiilor inregistrate, a celor prognozate și propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de pericol pe raurile din bazinele hidrografice: Holod – bazin amonte S.H. Holod, județul Bihor, au transmis hidrologii. Conform acestora, fenomenele hidrologice… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

