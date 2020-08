Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre FC Viitorul Constanta si Academica Clinceni, programat vineri, de la ora 18:00, la Ovidiu, in etapa a 9-a a fazei play-out a Ligii I de fotbal, a fost amanat cu o ora din cauza faptului ca nu toti jucatorii echipei gazda au primit rezultatele la testele COVID-19. In cazul…

- Formatia FCSB a remizat, sambata seara, pe teren propriu, scor 1-1 (1-1), cu echipa FC Botosani, intr-un meci din etapa a sasea a play-off-ului Ligii I. Prestația roș-albaștrilor a lasat mult de dorit, patronul FCSB declarandu-se „dezamagit" de atitudinea fotbaliștilor sai. „Iau salarii mari…

- A petrecut puțin timp pe banca celor de la Viitorul, desparțirea producându-se din cauza diferențelor de idei dintre el și Gica Hagi. Bogdan Stelea a discutat despre cum conduce Hagi clubul sau din Liga 1, fostul portar al tricolorilor precizând ca este vorba despre un stil "dictatorial".…

- Gica Hagi (55 de ani), antrenorul Viitorului, a comentat rezultatul de egalitate inregistrat de echipa sa contra celor de la Sepsi (3-3). „Felicitari, Sepsi! Au facut un meci fantastic! Nu vorbim despre noi, ci doar despre Sepsi, au jucat bine. Noi am lasat mult de dorit. Nu pot sa-mi explic. Am vazut…

- Viitorul și Petrolul joaca miercuri, de la ora 18:00, un meci amical. Formațiile din play-out se plang de programul incarcat din finalul sezonului. Nu este și cazul Viitorului. Gica Hagi a demosntrat ca poate etala doua echipe diferite și vrea sa iși țina elevii in priza. „Regele” a programat un meci…

- Liga Profesionista de Fotbal a modificat inca o data programul de duminica din Liga 1. Dinamo a primit „OK-ul” din partea LPF, dupa ce testele pentru coronavirus efectuate ieri au fost negative, insa a refuzat sa joace sambata, de la ora 17:00, cu Sepsi, in play-out-ul Ligii 1. Iar LPF a decis sa mute…

- Dinamo refuza sa joace sambata, de la ora 17:00, impotriva lui Sepsi, meci din play-out-ul Ligii 1. Dragoș Balanescu, directorul general al „cainilor”, a fost astazi la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal pentru a cere reprogramarea duelului impotriva covasnenilor. Din informațiile GSP.RO, dinamoviștii…

- Viitorul și CS Universitatea Craiova și-au masurat astazi forțele, in doua teste de verificare disputate la interval de cateva ore. Dobrogenii s-au impus cu 3-0 in primul, oltenii luandu-și revanșa in cel de-al doilea, scor 2-1. Gica Hagi (55 de ani), tehnicianul Viitorului, a trasat principalele concluzii…