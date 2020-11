Viitorul afacerilor HoReCa in contextul pandemiei "Adapteaza-te sau mori" nu a fost nicicand mai relevant ca acum, in special pentru peisajul HoReCa. Incertitudinea generata de pandemie a impus o regandire a modelelor de business, iar industria ospitalitatii va face schimbari majore care vor deveni, cel mai probabil, noile norme ale vietii post-pandemie.



Mai putine optiuni in meniu



O afacere care reduce riscurile este mai usor de gestionat, iar simplificarea operatiunilor este primul pas in optimizarea unei afaceri care isi doreste sa supravietuiasca in aceasta perioada. Sunt mai multe beneficii ca urmare a restrangerii optiunilor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

