Câte calorii trebuie să consume o persoană în funcție de sex și vârstă Factori Care influențeaza necesarul caloricSexul: Barbații au, in general, o masa musculara mai mare decat femeile, ceea ce inseamna ca necesita mai multe calorii pentru a-și menține funcțiile corpului.Varsta: Pe masura ce imbatranim, metabolismul nostru tinde sa incetineasca, reducand necesarul caloric.Nivelul de activitate fizica: Persoanele active fizic necesita mai multe calorii decat cele sedentare pentru a susține nivelul crescut de energie consumata.Necesarul ccaloric pe grupe de varsta și sexCopii și Adolescenți1-3 ani:Fete: 1000-1400 calorii pe ziBaieți: 1000-1400 calorii pe zi Cate calorii… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Blocul National Sindical afirma, sambata, ca angajatii romani au o sarcina fiscala similara mediei europene, in timp ce in cazul angajatorilor romani si a altor categorii de persoane ce obtin venituri, altele decat cele din munca, situatia este asemanatoare unui paradis fiscal. Luni, BNS organizeaza…

- O criza globala de sanatate mintala se profileaza la orizont – demența. Aceasta este o afecțiune care poate fi cauzata de o serie de boli care distrug treptat celulele nervoase și deterioreaza creierul, ducand la un declin al funcțiilor cognitive, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), transmite CNBC.…

- Scoala Gimnaziala nr. 1 Topalu cu sediul in Topalu, strada Preot Luca Nicolae, FN, judetul Constanta, organizeaza concurs, pentru ocuparea urmatorului post contractual conform H.G. 1336 2022:1. Nivelul postului: executie;2. Denumirea postului: Administrator de retea de calculatoare, post vacant pe perioada…

- CARAȘ-SEVERIN – Primul trimestru este marcat de o rata de angajare de 43% din totalul celor care cauta ajutor prin intermediul structurilor publice de ocupare. Mai mult de jumatate dintre reușiți aveau peste 45 de ani! Daca pana nu demult, județul atingea o reușita de angajare de unul din doi cautatori…

- In perioada 25-29.03.2024 ITM Cluj a desfasurat, in cadrul unei campanii organizate la nivel national, actiuni de control in vederea verificarii modului in care sunt respectate prevederile legale privind incheierea și executarea contractelor individuale de munca, de catre angajatorii care desfașoara…

- La doar 9 ani, Xenia Balteanco danseaza breakdance ca o profesionista . Fetița a urcat pe scena Romanii au talent in editia de vineri seara 29 martie și i-a lasat masca pe juratii de la Pro TV. Xenia este o eleva de clasa a treia la prestigiosul Liceul Spaniol “Miguel de Cervantes Saavedra”.Crescuta…

- Blocul Național Sindical atrage atenția ca prevederile art. 46 alin.(2) din Legea nr. 360/2023 și art. 19 din Normele metodologice sunt susceptibile de urmatoarele efecte juridice:- obiectul de reglementare și scopul urmarit ale art. 46 alin.(2) din Legea nr.360/2023 ridica probleme de neconstituționalitate,…

- Astrologii au adus horoscopul zilei de miercuri, 13 martie. Astfel am aflat ca una dintre zodii este foarte aproape sa-și indeplineasca visul! Vezi care sunt predicțiile astrale de astazi pentru fiecare zodie in parte! BERBEC Horoscop 13 martie 2024. Astazi puteti pleca pe undeva in plimbare. Trebuie…