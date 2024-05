Festivalul Japonez Sakuranbo, organizat la Universitatea „Ovidius” din Constanța Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC), in parteneriat cu Asociația Sakuranbo, organizeaza sambata, 18 mai 2024, Festivalul Japonez Sakuranbo, un eveniment cultural care imbina tradiția și modernitatea culturii japoneze, se arata intr-un comunicat de presa. Festivalul se va desfașura intre orele 10.00 – 14.00, in campusul universitar – Corp A (Aleea Universitații, nr.1), și se adreseaza […] Articolul Festivalul Japonez Sakuranbo, organizat la Universitatea „Ovidius” din Constanța apare prima data in . Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

