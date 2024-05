Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentri persoanele cu dizabilitați! Potrivit unui nou proiect de lege, adoptat de Camera Deputaților, aceștia vor putea beneficia de transport gratuit alaturi de cainii ghid, in orice autobuz, tramvai sau troleibuz. Masura va include și accesul acestora alaturi de patrupede și in taxiuri…

