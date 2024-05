Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul European de Fotbal este unul dintre cele mai așteptate și mai mari evenimente sportive din Europa. Cele mai puternice echipe și cele mai mari rivalitați din fotbal se intalnesc pe același teren verde in timpul acestui campionat. In 2024, Campionatul European de Fotbal se desfașoara in Germania.

- Partida amicala de fotbal masculin dintre Romania și Liechtenstein, programata inițial pe 8 iunie, va avea loc mai devreme cu o zi, pe 7 iunie, tot pe stadionul Steaua din București, a anunțat marți Federația Romana de Fotbal, potrivit mediafax. In urma dialogului avut cu reprezentanții Federației…

- Federația Romana de Fotbal anunța ca au fost puse in vanzare biletele pentru meciul de pregatire in vederea Campionatului European de Fotbal din Germania. Romania intalnește, vineri, 22 martie, Irlanda de Nord.

- Selectionerul nationalei Romaniei, Edward Iordanescu, a convocat 29 de jucatori pentru meciurile amicale din luna martie cu Irlanda de Nord si Columbia, a anuntat sambata Federatia Romana de Fotbal (FRF) pe site-ul sau. Nationala Romaniei va disputa primele meciuri de pregatire dupa ce a obtinut calificarea…

- Mai sunt doar cateva zile pana la mult așteptata partida dintre Romania și Irlanda de Nord. Federația Romana de Fotbal (FRF) a facut un anunț de ultim moment in privința biletelor pentru meciul amical care se va disputa pe Arena Naționala, vineri, la data de 22 martie 2024. Iata prețul biletelor pentru…

- Selectionerul nationalei Romaniei, Edward Iordanescu, a convocat 29 de jucatori pentru meciurile amicale din luna martie cu Irlanda de Nord si Columbia, a anuntat sambata Federatia Romana de Fotbal (FRF) pe site-ul sau.Nationala Romaniei va disputa primele meciuri de pregatire dupa ce a obtinut calificarea…

- Betano, parte a Kaizen Gaming, prelungește parteneriatul strategic cu Federația Romana de Fotbal (FRF) pana in anul 2030, devenind cel mai longeviv parteneriat al brandului la nivel global. Extinderea parteneriatului reprezinta o etapa importanta in colaborare și demonstreaza angajamentul comun al acestora…

- Naționala de fotbal U20 a Romaniei va participa pentru a patra oara consecutiv la Elite League. In ediția 2024-2025 a competiției Romania va intalni Germania, Anglia, Italia, Cehia, Portugalia, Turcia și Polonia. Federația Romana de Fotbal a anunțat, pe site-ul sau, joi, programul naționalei U20…