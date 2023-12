La prima sa deplasare in Vietnam in ultimii sase ani, Xi Jinping a fost intampinat pe aeroportul din Hanoi de prim-ministrul Pham Minh Chinh, iar pe traseul spre hotelul sau oamenii scosi pe strazi au fluturat steaguri ale ambelor tari, potrivit imaginilor difuzate de presa de stat. In ciuda legaturilor foarte stranse pe plan economic, cei doi vecini comunisti au fost in dezacord cu privire la granitele din Marea Chinei de Sud si au o istorie milenara de conflicte. „Viitorul Asiei nu este in mainile nimanui in afara de asiatici”, a declarat Xi Jinping intr-un articol de opinie publicat in ziarul…