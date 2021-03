Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a anunțat ca Guvernul a alocat 1 miliard de lei pentru despagubirea celor din sectorul HORECA și a spus ca toata lumea va primi bani. „A trecut ordonanța mult așteptata pentru HORECA. Daca suma cererilor de despagubire va depași miliardul alocat, atunci firmele vor…

- Romania inregistreaza 438 de focare active de pesta porcina africana (PPA), 22 dintre ele fiind in județul Alba. In total, aceste focare sunt semnalate in 36 de judete, din care sapte in exploatatii comerciale si sase focare in exploatatii comerciale de tip A, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea…

- Ministerul Educației a lansat site-ul Titularizare 2021 cu lista posturilor disponibile și detalii despre organizarea concursului din acest an. Proba scrisa va fi organizata in 21 iulie, iar primele rezultate vor fi comunicate in 27 iulie. Vezi LISTA posturi ALBA Vezi AICI listele pe țara, ordonate…

- Nu este ușor sa fii poștaș in Romania. Poșta Romana are in prezent un numar de 25.000 de angajați. Dintre aceștia 11.400 sunt poștași, iar restul sunt angajații ghișeului de la Poșta Romana. Puțini știu cați bani caștiga un poștaș in Romania și la ce pericole sunt expuși. Un factor poștal, care lucreaza…

- FOTO| ”Pom de Craciun” demn de Cartea Recordurilor. Doi frați din județul Alba au de 14 ani un brad natural in apartamenul moștenit de la tatal lor Doi tineri cetateni din municipiul Aiud, frate și sora, dețin, aproape sigur, cel mai longeviv brad natural, impodobit ca pom de iarna, din... Articolul…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.310 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Pana joi au fost confirmate in total 608.561 de cazuri de persoane infectate…

- Un barbat de 40 de ani din Aiud a fost ranit intr-un accident de circulație produs miercuri pe DN1, in afara localitații Mihai Viteazu (județul Cluj). In urma accidentului a fost ranit și un pasager. Potrivit reprezentanților IPJ Cluj, conducatorul unui TIR cu remorca, in varsta de 58 de ani, din comuna…

- Florin Cițu, premierul desemnat, a depus miercuri la Parlament Programul de guvernare noului guvern la care a fost desemnat premier de coaliția PNL USR-PLUS și UDMR Documentul conține 18 capitole, cate unul pentru fiecare minister in parte. VEZI AICI PROGRAMUL DE GUVENARE 2020-2024 GUVERN PNL USR-PLUS…