Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 3 februarie 2024, la nivelul Poliției Municipiului Alba Iulia a fost semnalata o fapta de inșelaciune, prin metoda „Accidentul”, un varstnic de 82 de ani fiind pagubit cu suma de 32.000 de lei. Barbatul a fost contactat telefonic, de catre persoane necunoscute, care dupa ce și-au atribuit diferite…

- Un televizor pornit ii va aduce in instanța pe patronii unui hotel din Alba. Motivul pentru care se vor judeca cu o asociație Reprezentanții unui hotel din Alba vor ajunge in instanța pentru ca au avut televizorul deschis, in restaurant, dar nu au contract pentru drepturi de autor. Fiecare unitate de…

- Percheziții ale trupelor speciale din Alba: Metoda prin care un tanar incerca sa ”spele” sume de bani obținute din inșelatorii Polițiștii din Alba au efecutat mai multe percheziții in localitatea Lunca Mureșului din Alba. Vizate de percheziții au fost trei imobile, care aparțin unui tanar de 22 de ani. …

- Un autoturism a luat foc, joi dimineata, intr-o gospodarie din localitatea Lunca, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Proprietara a povestit pompierilor ca a lasat motorul pornit si a intrat in casa. Dupa cateva minute a iesit afara si a observat ca iese…

- Barbat din Alba, trimis in judecata dupa ce și-a amenințat fratele cu moartea. De la ce a pornit scandalul Un barbat din Alba a fost recent trimis in judecata pentru amenințare. Dosarul a trecut in data de 21 decembrie 2023, de stadiul de masuri și excepții de camera preliminara, pe rolul Judecatoriei…

- Locuitorii și turiștii din Brașov au devenit țintele unei metode de inșelaciune, cu doiar cateva zile inainte de sarbatorile de iarna. Cel care le-a dat țepe și i-a lasat fara bani a fost chiar Moș Craciun. Iata cum s-a intamplat incidentul din Piața Sfatului din Brașov.

- Cum acționeaza escrocii – metoda „oferta de nerefuzat" Sursa articolului: O noua metoda de inșelaciune online face victime: femeie lasata fara 111.000 de lei Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Un nou val de acțiuni de phishing in care este folosit numele Poștei Romane iși face simțit prezența, prin intermediul SMS-urilor trimise de infractorii cibernetici care atenteaza la conturile și la datele personale ale utilizatorilor de internet. Victimele sunt alese la intamplare: unele sunt clienți…