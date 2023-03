Acțiune de amploare a procurorilor DIICOT și a polițiștilor din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București, chiar la inceputul acestei saptamani. Luni, 20 martie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna cu polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București deruleaza nu mai puțin de […] The post VIDEO/Percheziții DIICOT in Capitala. Vizați, membrii unei grupari acuzați ca ar fi vandut droguri inclusiv catre elevi din licee din București first appeared on Ziarul National…