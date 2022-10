Stiri pe aceeasi tema

- Salonul Auto Bucuresti & Accesorii 2022 este deschis in perioada 6-16 Octombrie si este marcat de lipsa unor marci importante. Totusi, in contextul timpilor mari de asteptare pentru o masina noua la aproape orice marca, cinci marci auto din China intra pe piata din Romania, avand timpi de livrare care…

- Desi OPPO Reno 8 tocmai a sosit in Romania , incepem deja sa discutam despre un succesor, mai precis OPPO Reno 9. Acesta a inregistrat primele scapari si ar urma sa debuteze in China in urmatoarele saptamani, urmand ca apoi sa vina in Europa in 2023. Un zvonac de incredere a postat primele detalii online.…

- (P) O gama de motoare hibride, inclusiv o versiune Full Hybrid E-TECH de 200 cp care consuma 4,6 l/100 km și cu emisii de CO2 incepand de la 104 g/km, cel mai bun raport consum/performanța de pe piața.

- SAB (Salonul Auto București), principalul eveniment auto in Romania, nu va mai avea loc la Romaero ci intr-un spațiu mult mai generos, Romexpo. Intre 6-16 octombrie, iubitorii fenomentului auto pot admira și testa noutațile in domeniu și tehnologia de ultima generație in interiorul dar și curtea celui…

- China va fi clasificata drept „amenințare” la adresa securitații naționale pentru prima data, in Marea Britanie, in conformitate cu planurile lui Liz Truss pentru o abordare mai dura a Beijingului. Secretarul de Externe a promis ca va remodela politica externa daca va deveni prim-ministru, dupa plecarea…

- Dacia are in premiera toate modelele din gama sa in top cel mai bine vandute automobile de pe piata locala dupa ce si noul Jogger a intrat in top 10, conform statisticilor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Astfel, cinci din top zece sunt sub marca Dacia, sase din zece…

- Cantaretul scotian Paolo Nutini va concerta in premiera in Romania la cea de-a doua editie a Festivalului Fall in Love care va avea loc pe domeniul Palatului Mogosoaia, in perioada 2 - 4 septembrie, informeaza un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Accesorii auto și jucarii contrafacute, depistate in Portul Constanța Portul Constanta. Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Fie ca este vorba de punctele de frontiera rutiera, fie ca este vorba de Portul Constanța, anual, prin țara noastra, trec transporturi…