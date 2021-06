Mai multe localitați din Romania, inclusiv Bucureștiul, au simțit efectele ciclonului din Marea Neagra, care a adus vineri furtuni și ploi puternice, ce au provocat viituri, inundații, dar și pierderi de vieți omenești. Iar pericolul nu a trecut, fiind așteptate sambata noi reprize de vreme severa. Potrivit Departamenului pentru Situații de Urgența, in urma fenomenelor […] The post VIDEO/FOTO Urmarile ciclonului din Marea Neagra in Romania: Un mort, un disparut, inundații in 34 de localitați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .