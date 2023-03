VIDEO/FOTO. Tragedie în Grecia. Cel puţin 32 de morţi şi 85 de răniţi după ce două trenuri s-au ciocnit Cel putin 32 de persoane au murit si peste 85 au fost ranite marti noaptea in coliziunea dintre un marfar si un tren de pasageri care facea legatura intre Atena si Salonic, in Grecia, au anuntat pompierii. Cel putin 32 de persoane au murit si peste 85 au fost ranite cand un tren de pasageri […] The post VIDEO/FOTO. Tragedie in Grecia. Cel putin 32 de morti si 85 de raniti dupa ce doua trenuri s-au ciocnit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

