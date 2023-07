Stiri pe aceeasi tema

- Un arbore s-a prabusit, sambata dupa amiaza, intr-un loc de joaca din municipiul Suceava. Echipajele de la ambulanta trimise la locul incidentului au acordat ingrijiri unui copil de 10 ani care a fost ranit usor, potrivit news.ro.Copacul de mari dimensiuni s-a prabusit in spatiul unui loc de joaca…

- Tavanul unui imobil s-a prabușit, joi dimineața, peste muncitorii care lucrau la renovarea cladirii, in localitatea Apahida, din Cluj. Patru persoane au fost scoase de sub daramaturi. Acoperișul Caminului Cultural, situat pe strada Libertatii din Apahida, s-a prabusit peste mai multi muncitori. La fata…

- Atac fara precedent intr-un parc din Franța. Un barbat a injunghiat mai multe persoane printre care si 6 copii mici, in varsta de 3 ani. #Update: Just in – Video footage of the helicopter at the park in #Annecy, #France, after allegedly an suspected mass stabbing terror attack injured at least 8 minors…

- Patru copii indigeni din Columbia au supraviețuit timp de saptamani in jungla, dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit. Cei patru copii indigeni, intre care un bebeluș de 11 luni, au fost gasiți in viața la mai mult de doua saptamani dupa ce avionul in care calatoreau s-a prabușit in jungla deasa.…

- Aproximativ 27 de persoane, majoritatea copii, au fost ranite joi dupa ce o pasarela pietonala s-a prabușit in orașul finlandez Espoo, chiar in afara capitalei țarii, a declarat un purtator de cuvant al serviciului regional de salvare Helsinki, potrivit Reuters. Mulți dintre raniți faceau parte dintr-un…

- Inspectoratul de Politie Judetean Arad a anuntat ca a fost stabilita identitatea cadavrului gasit in raul Mures, in Ungaria, in zona localitatii Mako, acesta fiind baiatul declarat disparut dupa ce o barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat, in 30 aprilie. ”In seara zilei de 9 mai a.c., in urma…

- UPDATE. In accidentul rutier au fost implicate 14 persoane. 10 dintre acestea, 2 adulți și 7 copii, au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale de specialitate. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Știrea inițiala: ISU Buzau a activat, marti, Planul Rosu de Interventie, dupa un…

- Trei copii din Cisnadie, judetul Sibiu, au ajuns la spital, marti, dupa ce casa in care locuiesc a fost cuprinsa de un incendiu. O fetita si un baiat, de 7 si 9 ani, au fost intoxicati un fum. O adolescenta de 15 ani a suferit atac de panica. ”ISU Sibiu a intervenit de urgenta in […] The post Trei copii…