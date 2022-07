VIDEO/FOTO. Incendiu de vegetație în Grecia. Un oraş, evacuat. Autoritățile elene, ajutate de pompierii români Un mare incendiu de vegetatie a scapat de sub control in nordul Atenei luni, iar autoritatile au fost nevoite sa dispuna evacuarea unui oras de coasta din apropiere ca masura de precautie, relateaza Reuters. Incendiul a izbucnit din cauza vanturilor puternice in zona Schimatari, la aproximativ 50 de km departare de capitala, pe fondul temperaturilor […] The post VIDEO/FOTO. Incendiu de vegetație in Grecia. Un oras, evacuat. Autoritațile elene, ajutate de pompierii romani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

