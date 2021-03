Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au cerut, la Curtea de Apel București, masura controlului judiciar pe numele Elenei Udrea, condamnata, in prima instanța, la 8 ani de inchisoare. Solicitarea procurorilor se va judeca vineri, iar daca va fi acceptata de instanța, Elena Udrea trebuie sa se prezinte periodic la secția de…

- Fostul lider PNL Marian Petrache, ramas atat fara sprijin politic, dar și fara serviciu, dupa alegerile din toamna anului trecut, se pregatește sa ocupe o funcție de conducere la Curtea de Conturi. Inca nu este certa poziția pentru care acesta urmeaza sa aplice, surse din cadrul instituției susținand…

- Curtea de Apel București a decis, azi, definitiv, ca doi dintre cei 7 agresori ai jandarmeriței Ștefania Nistor de la mitingul din 10 august 2018, sa fie condamnați la inchisoare cu executare, iar alți cinci raman cu pedepsele cu suspendare date de instanța inferioara, Judecatoria Sectorului 1. Astfel,…

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a prezentat vineri, intr-o conferința de presa, planul privind inaugurarea de autostrazi in 2021, precum și proiectele care vor intra in faza de execuție, potrivit publicației Economica. In acest an, s-ar putea finaliza Autostrada Sebeș – Turda, dupa șapte ani…

- Marian Zlotea, fost europarlamentar PDL și fost șef al Autoritații Naționale Sanitara Veterinara și Siguranța Alimentelor (ANSVSA), a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel București la 8 ani și jumatate de inchisoare intr-un dosar de corupție. Sentința este definitiva și nu mai poate fi atacata.…

- Fostul manager al Spitalului de Boli Infectioase Iași, Carmen Dorobat, a fost confirmata pozitiv cu coronavirus, la cateva zile dupa ce s-a vaccinat impotriva virusului. Conform declarațiilor facute la Antena 3, Carmen Dorobaț s-a vaccinat impotriva Covid pe 27 decembrie. In urma cu 48 de ore, medicului…

- Valul al treilea al pandemiei COVID-19 va fi și in Romania, odata cu noile tulpini, urmand sa se transmita mult mai agresiv in randul populației. Este avertismentul doctorului Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara. Vestea buna este ca actualul…

- Un preot a postat pe contul sau de Facebook o decizie judecatoreasca recenta care stabilește ca ilegala limitarea libertaților religioase. Mai exact, este ilegal ca “Organizarea de sarbatori religioase este permisa numai cu participarea persoanele care au domiciliul sau reședința in localitatea unde…