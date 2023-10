Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la BCCO Timisoara, alaturi de DIICOT – Serviciul Teritorial Timisoara au pus in aplicare 11 mandate de percheziție, in județul Timiș, la persoane banuite de savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc. Suspectii ar fi intretinut o adevarata plantatie de canabis, care se intinde…

- Procurorii DIICOT și polițiștii de la Crima Organizata Neamț au confiscat o cantitate record de 1.200 de kilograme de canabis cultivat pe camp, intr-un lan de porumb, și inca aproape 60 de kilograme cultivate intr-o sera. Trei traficanți au fost reținuți, dintre care unul este cel care a cultivat plantele,…

- Trei tineri, intre care doi minori, prinși dupa ce au furat mai mulți baloți de paie de pe un camp, au devenit recalcitranti cu persoana vatamata, care se afla alaturi de politistii veniti ca ancheteze furtul, vrand sa il loveasca pe pagubit cu o bata din lemn. Mai mult, unul dintre tineri a sunat ca…

- Politistii rutierii au dat 33 de amenzi, au deschis 4 dosare penale cu 5 infractiuni, 3 fiind de conducere sub influenta substantelor psihoactive, si au retinut 10 permise de conducere in urma controalelor desfasurate in noaptea de sambata spre duminica pe strazile din Capitala. ”In noaptea de 09/10…

- Un barbat a fost imobilizat de politistii din Bucuresti dupa ce a refuzat sa opreasca masina pe o conducea, el fiind urmarit in trafic. Ea a refuzat și sa fie testat pentru consumul de alcool si droguri, in masina sa fiind gasite mai multe substante din categoria drogurilor de risc. Politisti din cadrul…

- Un preot ortodox din Rusia a provocat un accident grav de circulație in timp ce conducea sub influența alcoolului. Imaginile filmate de un martor il surprind pe preot in haine civile, fiind scos din mașina dupa accidentul in care a lovit mai multe autoturisme parcate. ???? Shocking Incident in Volgograd…

- O femeie, director financiar al unei companii farmaceutice, a fost reținuta, fiind acuzata de delapidare, dupa ce și-a insușit peste 18 milioane de lei cu care a cumparat ceasuri și haine de lux, precum și parfumuri. Polițiștii au pus, miercuri, in executare 3 mandate de percheziție domiciliara și 3…