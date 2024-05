O urna de vot a cazut dintr-o autoutilitara, in timpul transportului, pe DN59A, in județul Timiș, și a provocat un accident. Potrivit IPJ Timiș, accidentul a fost sesizat luni la 112 și a avut loc pe DN59A, pe raza comunei Sacalaz. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit ca un barbat in varsta de 50 […] The post O urna de vot a cauzat un accident intre doua masini. Cutia a cazut dintr-o camioneta si s-a oprit pe carosabil appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .