- Primaria comunei Poarta Alba, judetul Constanta, organizeaza in data de 25.06.2024 proba scrisa la sediul sau din comuna Poarta Alba, str. Calea Bucuresti, nr. 25, concurs pentru ocuparea unei functii contractuale de executie vacante de Asistent medical comunitar, nivel de studii postliceale PL in cadrul…

- Cu preturi tot mai mari si o putere de cumparare tot mai scazuta, romanii cauta un al doilea venit. Aproape 250.000 de romani au cel putin doua contracte de munca cu norma intreaga.Majoritatea lucreaza in comert, industria prelucratoare si invatamant.Legal, nu exista o limita sau o constrangere a numarului…

- In fata a mii de membri organizației National Rifle Association (NRA), in cadrul reuniunii sale anuale, Trump a declarat ca Biden a fost „de departe cel mai prost presedinte din istoria tarii noastre” si „un nemernic fara margini”. El l-a numit pe actualul lider de la Casa Alba „Joe escrocul”, si a…

- Donald Trump, fost președinte al Statelor Unite și actual candidat pentru un nou mandat, ar fi declarat in privat ca daca va reveni la Casa Alba va pune presiune pe Ucraina sa cedeze Crimeea și Donbasul Rusiei pentru a obține pacea, conform The Kyiv Independent, citat de digi24.ro .

- Trump lasa sa se ințeleaga ca l-ar da afara din SUA pe prințul Harry daca acesta ar minți la cererea de viza. Prințul Harry este in prezent implicat intr-o batalie juridica in legatura cu viza sa pentru SUA, dupa ce a recunoscut in memoriile sale ca a consumat anterior droguri, potrivit The Independent.…