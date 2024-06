Alegeri locale 2024: Horia Constantinescu voteaza! (FOTO+VIDEO) In ziua alegerilor locale din 09 iunie 2024, Horia Constantinescu si a facut datoria civica si s a prezentat la sectia de votare desemnata pentru a si exprima optiunea electorala.Acesta s a prezentat cu putin peste ora 07.00, la sectia de vot din incinta Scolii nr.29 din Constanta. Constantinescu a venit insotit de familie, fiind prezenta chiar si mama acestuia. Mai multe imagini puteti vedea in sectiunile "Galerie fotoldquo; si "Videoldquo; a materialului. Sursa foto si video: ZIUA de ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

