- Creștinii ortodocși ii pomenesc pe Sfantul Chiril al Alexandriei, pe Sfintele cinci fecioare Tecla, Mariamni, Marta, Maria și Enata, pe Sfantul Sfințit Mucenic Alexandru, episcopul Brusei, pe Sfantul Cuvios Chir, pe Sfantul Mucenic Anania, pe Sfantul Columba și pe Sfintele trei fecioare mucenițe din…

- In acea vreme, sapte fecioare au fost torturate pentru credinta lor in Hristos, iar in cele din urma inecate intr-un lac. Una dintre ele, Sfanta Tecusa, i-a aparut in vis lui Teodot si i-a cerut sa scoata trupurile lor din lac si sa le ingroape. In urma acestui vis, Teodot a iesit impreuna cu un credincios…

- Pentru creștinii ortodocși din țara noastra, ziua de vineri, 10 mai, nu este doar un simplu final de saptamana. Pe aceasta data se sarbatorește Izvorul Tamaduirii, o sarbatoare importanta, marcata in calendar cu cruce roșie. Acest moment important face trimitere la una dintre minunile savarșite de Maica…

- In prima vineri dupa Paste este Izvorul Tamaduirii, o sarbatoare inchinata Maicii Domnului. Sarbatoarea aminteste crestinilor de o minune savarsita de Maica Domnului, in secolul V. Minunea s-a petrecut in secolul V, cand Fecioara Maria s-a aratat viitorului imparat bizantin Leon intr-o padure din apropierea…

- Mesajul de Paști al IPS Ioan, Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului: Sa aveți parte, iubiți frați și surori, de bucuria pe care au avut-o ingerii, Maica Domnului, femeile mironosițe, Apostolii și ucenicii in ceasul Invierii Domnului

- Buna Vestire este praznuita pe 25 martie, anual, in Postul Paștelui. Este ziua in care Arhanghelul Gavriil i se arata Maicii Domnului graindu-i: „Bucura-te, ceea ce ești plina de har, Domnul este cu tine!” (Luca 1, 28). Maica Domnului se arata nedumerita la auzul acestor cuvinte și intreaba ce inseamna…

- In Calendarul ortodox al lunii martie 2024, una dintre cele mai importante sarbatori este Buna Vestire, notata cu cruce roșie. Aceasta sarbatoare, cea mai veche dedicata Maicii Domnului, este marcata in fiecare an in luna martie in amintirea momentului in care Arhanghelul Gabriel a anunțat-o pe Fecioara…