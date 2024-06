Reţelele de socializare, spaţiu public. Mesaje electorale, interzise Ministerul Afacerilor Interne, atrage atentia, sambata, ca, in Romania, retelele de socializare sunt considerate spatiu public, astfel ca este interzisa transmiterea de mesaje electorale prin intermediul acesteia. Reprezentantii MAI au facut precizari in contextul aparitiei unor informatii privind sanctionarea unor persoane care au continuat campania electorala prin postari pe retelele de socializare. „Pentru corecta informare a publicului, avand in vedere anumite informatii aparute in spatiul public privind sanctionarea unor persoane care au continuat campania electorala prin postari pe retelele… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

