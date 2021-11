Stiri pe aceeasi tema

- Videoconferinta va fi transmisa live, de la ora 10.00, de televiziunea , pe pagina si pe pagina de si pana in prezent au confirmat participarea primarul Brasovului, Allen Coliban, primarul Timisoarei, Dominic Fritz, primarul Sectorului 6 din Bucuresti, Ciprian Ciucu, Directorul Directiei Politici…

- Anunțul a fost facut cu ocazia evenimentului #EU Regions Week 2021 IBA a contribuit la imbunatațirea unor alimente sau a dezvoltat unele noi, precum: suplimente alimentare, produse de patiserie, produse pe baza de miere și produse apicole, suc de fructe, dulceața sau chiar uleiuri cu valoare nutriționala…

- a 315 kilometri linii de cale ferata modernizate, achizitia a 20 de trenuri electrice si 12 trenuri cu hidrogen, dar si dezvoltarea retelei de transport cu metroul in Bucuresti si Cluj-Napoca sunt printre investitiile in infrastructura feroviara propuse de USR sa fie finantate prin Planul National…

- DECLARAȚIE POLITICA Semnarea PNRR, un pas uriaș pentru dezvoltarea și modernizarea Romaniei Recenta vizita la București a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, reprezinta un moment extrem de

- Un numar de 1.200 de delegati din intreaga tara vor fi prezenti sambata, la Bucuresti, pentru Congresul USR PLUS, in cadrul caruia va fi stabilita componenta noului Birou National si va fi validat noul presedinte al formatiunii.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, alaturi de mai mulți colegi din Guvern și din administrația prezidențiala, a avut in aceasta dimineața o discuție, in format de videoconferința, cu Secretarul de Stat parlamentar in cadrul Ministerului federal german al Cooperarii Economice și Dezvoltarii,…

- S-a dat startul votului in USR PLUS, pentru noul președinte. Opțiunile se exprima online, prin intermediul unei platformei securizate. Daca niciunul dintre candidați nu obține peste 50% din voturi in primul tur, se va merge in turul al doilea. Trei competitor iși disputa conducerea partidului: Dan Barna,…

- Marele actor Ion Caramitru a murit. El era internat in spital de mai multe saptamani. Ion Caramitru se afla internat la Spitalul Elias din București. Actorul era așteptat la Iași pentru a participa la Festivalul Serile Filmului Romanesc (SFR). Ion Caramitru a fost actor de teatru și film, regizor…