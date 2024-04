A fost publicat carnetul lui Nicolae Ceaușescu. Câte diplome de doctor avea și cum a ajuns Doctor Honoris Causa în Filipine Cei de la CNSAS au facut, așadar, public, carnetul lui Nicolae Ceaușescu care arata inca o data realitatea trista a dictaturii comuniste. Așadar, cel mai cunoscut cizmar al neamului se lauda cu foarte multe titluri de Doctor Honoris Causa, inclusiv al unor universitați din Filipine, Liban sau Buenos Aires, Argentina. Cate diplome de doctor avea Nicolae Ceaușescu și cum a ajuns Doctor Honoris Causa in Filipine ”Dragi @urmaritori, ați votat majoritar pentru „1”, drept urmare va prezentam astazi Cartea de evidența personala a membrului P.C.R. No 0000001. Doctor in economie, doctor in științe politice,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații a postat imaginile scanate ale "Carții de evidența personala a membrului P.C.R. No 0000001", Nicolae Ceaușescu, din 1980. Documentul face parte din fondul declasificat "Dosare cabinet ???????????????????????????? ????????????????????̧????????????????:…

