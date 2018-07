VIDEO/Câinii și pisicile nu vor mai putea fi vânduți în pet-shopurile din București. Ce declară inițiatorul proiectului votat astăzi de consilieri Cainii și pisicile nu vor mai putea fi vanduți in pet-shopurile din București. Excepție fac maidanezii și animalele care au certificat de origine. Proiectul a fost votat in ședința de astazi de consilierii generali. ”Proiectul perevede interzicea vanzarii cainilor și pisicilor in pet-shopuri și magazine similare pe raza municipiului Bucureti, cu doua excepții: ca acei caini și picici care exista in pet-shopuri sa aiba un certificat de origine, astfel inct cetașeanu sa nu fie inșelat cumparand sub o eticheta a unei rase un animal cand de fapt nu exista nicio dovada ca acel caine și acea pisic aparține… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

