- Ministrul iranian de externe a condamnat marți sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva Turciei impuse din cauza achiziționarii de catre Ankara a sistemului de aparare aerian rusesc S-400, invocând un „dispreț fața de dreptul internațional”, relateaza AFP și Daily Sabah.Secretarul…

- Președintele Donald Trump a reacționat rapid pe Twitter, vineri noapte, spunand ca instanța suprema a SUA i-a dezamagit pe americani.Curtea Suprema a Statelor Unite a refuzat vineri sa se sesizeze in legatura cu un recurs formulat de autoritatile din Texas care viza anularea infrangerii presedintelui…

- Incidentul a avut loc vineri in zona Stamford Hill (Hackney), in nordul Londrei. Un autoturism a lovit un grup de pietoni, conform postului Sky News si publicatiei The Evening Standard. Politia a anuntat ca cinci persoane au fost ranite in incident. Totuși, autoritatile au anuntat ca incidentul nu este…

- Tehnologia blockchain, o solutie complementara de ultima generatie, garanteaza integritatea si consolideaza transparenta si trasabilitatea procesului electoral, afirma Serviciul de Telecomunicatii Speciale, potrivit Agerpres. Sistemele si aplicatiile informatice care vor fi utilizate la alegerile…

- Serviciul postal al Statelor Unite (USPS) a informat ca aproximativ 1.700 de buletine de vot au fost identificate la centre de procesare a corespondentei in statul Pennsylvania, in timpul a doua verificari intreprinse joi, si ca buletinele sunt in curs de a fi predate autoritatilor electorale, transmite…

- Un cutremur cu magnitudinea estimata inițial la 7 și apoi revizuita la 6,6 pe scara Richter s-a produs vineri in Marea Egee si a fost resimtit atat in Turcia, cat si in Grecia, au anuntat centrele seismologice locale si internationale. In urma seismului, autoritațile turce au anunțat ca in Izmir s-au…

- Autoritatea de reglementare a sectorului telecom din Suedia a interzis marți folosirea echipamentelor companiilor chineze Huawei și ZTE în dezvoltarea rețelei 5G a țarii înaintea unei licitații programate luna viitoare, transmit Reuters și CNBC.Autoritatea Suedeza pentru Poșta și…