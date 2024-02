Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a oferit dictatorului nord-coreean Kim Jong Un o masina de fabricatie rusa, anunta marti presa de stat de la Phenian, in cadrul unei consolidari a relatiilor celor doua tari, relateaza AFP. Acest cadou poate constitui, insa, o incalcare a sanctiunilor impuse Phenianului…

- Foarte mulți romani se intreaba cand este momentul oportun pentru a cere o marire de salariu. Un specialist in HR a oferit raspunsul dar și cateva ponturi. Iata ce trebuie sa știi despre marirea de salariu! Specialiștii in HR atrag atenția și susțin ca maririle ar trebui sa fie acordate in urma evaluarii…

- In zilele noastre, majoritatea copiilor au telefoane de tip smart existand studii care arata ca peste 91% dintre copiii in varsta de 11 ani au deja un asemenea dispozitiv. Specialiștii in domeniu ii sfatuiesc pe parinți sa aștepte varsta de 11 sau 12 ani pentru a le cumpara un telefon celor mici. Depinde…

- Luni, 29 ianuarie, in jurul orei 08:00, pe Soare a avut loc o erupție de intensitate mare M6.7. Despre acest lucru a anunțat surse de la Laboratorul de astronomie solara cu raze X al Institutului de Cercetari Spațiale (ISR) al Academiei de Științe a Rusiei și al Institutului de Fizica Solara-Terestra…

- Cat de des ar trebui sa-ți schimbi cearșafurile? Și ce se poate intampla daca nu o faci? Un medic pe nume Jason Singh spera sa rezolve aceasta dezbatere și a explicat de ce este o treaba deosebit de importanta de facut.

- In prag de sarbatori, inflația a inceput ușor sa scada, dar mancarea este la fel de scumpa. In teorie prețurile ar trebui sa scada odata cu rata inflației, dar asta este doar pe hartie. Romanii insa sunt resemnați.Pentru a se incadra in buget, oamenii au renunțat la multe produse iar masa de Craciun…

- Paza de Coasta din Japonia a publicat imagini cu o erupție vulcanica pe insula Niijima. Paza de Coasta din Japonia a publicat imagini video cu o erupție vulcanica pe insula Niijima. Aceasta se afla la 160 de kilometri de Tokyo. Imaginile au fost realizate cu o drona, relateaza euronews. Vulcanul arunca…

- Razboiul Israel-Gaza i-a oferit Rusiei o ocazie excelenta de a insamanța dezbinarea printre inamicii ei vestici. E o șansa pe care mașinaria de dezinformare a lui Vladimir Putin nu avea cum sa o rateze. De la izbucnirea ostilitaților pe 7 octombrie conturile de Facebook dirijate de Kremlin și-au…