- Mii de civili ucraineni sunt deținuți de ruși in inchisori din Rusia sau din teritoriile ucrainene ocupate. Sunt dovezi ca deținuții sunt torturați, supuși abuzurilor psihologice și obligați sa efectueze munci foarte grele.

- Marea Britanie va discuta in cursul zilei de astazi cu aliații sai despre situația din Rusia. Potrivit Report, acest lucru a fost anunțat de premierul britanic Rishi Sunak. Acesta a precizat ca guvernul britanic urmarește cu atenție evoluțiile din Rusia. In seara zilei de 23 iunie, Evgheni Prigojin,…

- La data de 21 iunie 2023, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, sprijiniți de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, au identificat și reținut un barbat de 30 de ani, din Cugir, care locuiește…

- Deseori parintele Paisie era ingandurat, varsand lacrimi de durere. Vazandu-l, ucenicii l-au intrebat:– Parinte, de ce porti in sufletul tau atata suferinta si tristete? Atunci Paisie a zis: – Omenirea nu se mai gandeste la rastignirea Domnului lisus. Ne aducem aminte in Postul Mare, in Vinerea Patimilor,…

- Razboi in Ucraina, ziua 460. Administratia de la Kiev vrea sa impuna restrictii comerciale masive Iranului din cauza sustinerii acordate Rusiei pentru invazia militara in Ucraina, informeaza agentia Reuters.

- Horoscopul zilei de 30 mai 2023. Leii se simt norocoșiHoroscopul zilei de 30 mai 2023 aduce vești bune pentru nativii din zodia Leului. Aceștia se simt norocoși, iar instinctul nu i-a tradat niciodata. Astrele le rezerva multe surprize placute. Cele mai multe zodii sunt influențate de energia planetei…

