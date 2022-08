Fostul mare fotbalist Pavel Nedved, in prezent vicepreședintele lui Juventus, a fost filmat in timp ce danseaza intr-un bar cu trei femei imbracate sumar. Clipul a aparut pe net in ziua in care cehul implinește 50 de ani. Pavel Nedved, vicepreședintele lui Juventus și unul dintre cei mai mari fotbaliști cehi, a fost surprins intr-un dans erotic intr-un bar, prins intre trei femei imbracate sumar și care se mișca lasciv in ritmul melodiei Bailando, a lui Enrique Iglesias. Nedved, Balonul de Aur in 2003, desparțit de soția sa Ivana in 2019 dupa 25 de ani de casnicie, implinește chiar astazi 50…