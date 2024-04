Stiri pe aceeasi tema

Astazi, 10 aprilie, o delegație a companiei MZ LIBEREC, formata din locțiitorul ambasadorului Republicii Cehe la București, Juraj Melioris, Marina Jarmolowicz, manager dezvoltare afaceri al companiei MZ LIBEREC, Oana Maria Dumitrașcu, CEO Medical Gazplus,, a poposit la Spitalul Județean de Urgența Buzau.…

Drputatul PSD Andi Cristea a participat impreuna cu ambasadorii statelor NATO la București, la o ceremonie oficiala…

Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si in 14 judete, fiind vizate doua grupari cu ramificatii in Cehia, Bulgaria si Ucraina, implicate in contrabanda cu tigarete, tutun si articole pirotehnice, precum ai in spalarea banilor. Prejudiciul este de peste 12,7 milioane de euro. Peste…

SEO Vibes on Tour este un super eveniment special dedicat celor care pasionați de lumea SEO, iar scopul lui este de a aduce impreuna specialiștii…

Dascalul atacat duminica dimineața cu un cuțit, intr-o biserica din Puiești, județul Buzau, a fost transferat la un spital din Capitala. A suferit o rana adanca…

O tanara din Buzau a impresionat mii de romani prin prezența sa, intr-un scaun cu rotile, la un eveniment in București, unde fratele ei a depus juramantul militar. In…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter a avut loc joi, la ora 11:25, in zona Seismica Vrancea, la o adancime de 140 de kilometri, conform INFP. „In ziua de 29 Februarie 2024, la ora 11:25:46 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea…