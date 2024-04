Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei Nicusor Dan anunta ca lucrarile pe Bulevardul Ghencea, pe tronsonul dintre str. Brasov si terminalul tramvaiului 41, sunt aproape de final. ”Ne apropiem de final cu lucrarile pe Bulevardul Ghencea, pe tronsonul dintre str. Brasov si terminalul tramvaiului 41.

- Lucrarile care se fac pe strada Cuza Voda din Curtea de Argeș avanseaza rapid. S-a ajuns pana la Spital cu scoaterea bordurilor, montarea unora noi și pregatirea pentru asfaltare, iar dupa Cuza Voda muncitorii vor face aceleași lucrari pe strada Ramnicu Valcea și apoi vor trece la strada Albești. Imediat…

- Lucrarile de reabilitare a podului de la Calan peste raul Strei progreseaza conform planului stabilit, conform informațiilor furnizate de autoritațile locale. Circulația rutiera peste pod este gestionata in mod temporar prin intermediul indicatoarelor rutiere, fara utilizarea semafoarelor, in conformitate…

- In plus, o veste extraordinara vine și pentru calatorii care au trecut prin greutațile transportului cu tramvaiul 41: odata cu redeschiderea circulației pe Podul Grant, se va relua și circulația tramvaielor 41, pe ambele sensuri. Astfel, acești calatori care au avut de suferit din cauza intreruperii…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a venit cu date interne pe care le dețin liberalii pentru alegerile din Capitala și a vorbit despre Cristian Popescu Piedone, care și-a anunțat candidatura la Primaria Generala. Rareș Bogdan il compara pe Cristian Popescu Piedone cu un adevarat meteorit care se…

- Ordinul de incepere a lucrarilor de modernizare a drumului nationa DN 73, intre Brasov si Fundata, a fost emis luni, constructorul finalizand deja organizarea de santier, a anuntat Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, intr-o postare pe Facebook, transmite Agerpres. Conform sursei citate,…

- Desemnarea unui candidat comun PSD-PNL are logica politica pentru ca alegerile locale se desfașoara intr-un singur tur, iar primarul in funcție pleaca de obicei cu prima șansa. Liderii PSD și PNL au purtat discuții in ultimele saptamani pentru eventuala stabilire a unor candidați comuni care sa ii concureze…