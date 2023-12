Video. Veneția: S-au răsturnat cu gondola din cauza unui selfie Patru turiști care se aflau intr-o gondola s-au rasturnat la Veneția. Turiștii au incercat sa faca un selfie, in ciuda avertismentului gondolierului. Incident neobișnuit pe canalele din Veneția, unde o gondola s-a rasturnat, facandu-i pe ocupanți sa ajunga in apa. Din fericire, totul s-a terminat doar cu o sperietura și un frig strașnic. Episodul s-a […] The post Video. Veneția: S-au rasturnat cu gondola din cauza unui selfie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

