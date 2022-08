(VIDEO) Vâlcea: 5 răniți, dintre care 2 copii, răniți la Căzănești Cinci persoane au fost ranite, dintre care doi copii, intr-un accident rutier petrecut, in urma cu puțin timp, DN 67 in localitatea Cazanești, Valcea. Polițiștii rutieri au stabilit din primele verificari efectuate ca a avut loc o coliziune intre o autoutilitara și un tir, in urma careia a rezultat ranirea a 5 persoane (3 adulți și 2 minori, toți din autoutilitara). Salvatorii din cadrul ISU Valcea au intervenit pentru descarcerarea unei persoane prinsa intre fiarele contorsionate ale autoutilitarei.La sosirea echipajelor la locul interventiei, au fost observate scurgeri de combustibil pe carosabil,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

