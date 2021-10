Stiri pe aceeasi tema

- PSD va susține in Parlament noua propunere de premier, Nicolae Ciuca, care va forma un guvern minoritar PNL-UDMR, in schimbul unor ”condiționari”, potrivit unor surse citate de stiripesurse.ro. PNL merge la Cotroceni cu varianta de premier Nicolae Ciuca, care va forma un guvern minoritar PNL-UDMR. Supriza…

- OFICIAL| Nicolae Ciuca a fost votat de liberali ca propunere de premier. Guvern minoritar PNL-UDMR, susținut de PSD in Parlament, varianta probabila Nicolae Ciuca a fost votat de liberali ca propunere de premier. Guvern minoritar PNL-UDMR, susținut de PSD in Parlament, varianta probabila In cadrul celei…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca in opinia sa Romania nu va intra intr-o zona de stabilitate cu un guvern minoritar si nu a dorit sa comenteze informatiile neoficiale privind o posibila desemnare a lui Nicolae Ciuca ca premier, din partea PNL si nici daca PSD ar sustine un astfel de Guvern.

- Surse din PNL susțin ca in cadrul Biroului Permanent Național se va vota susținerea generalului Nicolae Ciuca pentru funcția de premier, aceasta fiind varianta cu care liberalii vor merge la Cotroceni. Interesant este faptul ca varianta Nicolae Ciuca premier vine chiar a doua zi dupa vizita șefului…

- Premierul desemnat Dacian Cioloș a declarat, la B1TV, ca, daca va merge pe varianta guvernului minoritar, se va prezenta in Parlament cu un program de reforme și masuri, informeaza Digi24.„Prioritatea noastra este sa cautam sa reconstruim aceasta majoritate politica, dar, dupa ce vom avea aceste discuții…

- Ludovic Orban, fostul președinte al PNL, a declarat, marți, intr-o conferința de presa ca desemnarea lui Dacian Cioloș pentru funcția de premier facuta de Klaus Iohannis va prelungi criza politica și sanitara in care se afla Romania in prezent. Orban a mai precizat ca Dacian Cioloș nu va avea nicio…

- „Chiar daca mi-as dori eu, colegii mei nu ar fi de accord. Ar fi o tampenie pentru Romania, pentru noi toti. Am vazut unde a dus Guvern Citu. Este exclus ca PSD in acest moment sa vina cu o alternativa pentru Romania cu un Guvern minoritar. Ar fi o greseala pentru Romania sa accepte un Guvern minoritar.…

- „Este foarte posibil ca Nicolae Ciuca sa fie premier, l-a mai creditat președintele Klaus Iohannis, dar PNL s-a opus. Soția lui Ciuca a fost contabil, nu cadru militar. Instituțiile militare din Romania sunt pline de cumetrii.Pacatele lui Nicolae Ciuca sunt altele. El este adeptul unor achizițiii, cu…