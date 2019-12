VIDEO / UPDATE: Șeful secției moto-auto, reținut cu mită. Reacția Poliției de Frontieră Șeful Serviciului auto-moto, din cadrul Poliției de Frontiera a fost încatușat de ofițerii anticorupție, chiar în momentul în care lua mita. Polițistul este suspectat ca ar fi pretins 12 000 de euro de la câtiva cetateni pentru a le solutiona dosarele legate de furtul de automobile din România.



Barbații însa au denunțat cazul la CNA. Potrivit lor, polițistul le-ar fi dat asigurari ca ar avea influența asupra unor procurori și, pentru 12.000 de euro i-ar putea convinge sa nu dea curs anchetei, în care denunțatorii sunt suspectați ca ar fi… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

