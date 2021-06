VIDEO | Un urs civilizat. A traversat strada pe la trecerea de pietoni

In amuzementul celor care au surprins momentul, un urs traversa agale o trecere de pietoni din Sinaia, in zona Piațeta „Vulturii LIbertații”.Șoferul care a filmat momentul s-a declarat total surpins de liniștea afișata de urs: „Nu se poate așa ceva…in Sinaia ursul iți traverseaza pe la trecere….” se poate auzi mirarea din filmulețul postat in 13 iunie, pe contul de facebook al lui Vasile Acasandrei.