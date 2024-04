Stiri pe aceeasi tema

- La data 13.04.2024, in jurul orei 17:29 polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați cu privire la un accident rutier care ar fi avut loc pe raza localitații Chișoda. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului, unde au constatat faptul ca, o femeie in varsta de 36 de ani ar fi condus un autoturism…

- Un barbat in varsta de 52 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Constantin Brancoveanu dinspre bulevardul Liviu Rebreanu, iar la un moment dat la intersecție cu strada Enea, ar fi surprins și accidentat un tanar in varsta de 25 de ani, care a traversat strada pe trecerea pentru pietoni, pe bicicleta.…

- O femeie de 53 de ani a fost ranita in urma unui accident produs in acesta dimineata, pe Calea Bucuresti din Craiova. Dupa primele cercetari, politistii au stabuilit ca victima traversa strada regulamentar in momentul in care a fost lovita de un autoturism condus de un gorjean de 52 de ani. Potrivit…

- In aceasta dupa-masa, o fata de 13 ani a fost accidentata in timp ce traversa, regulamentar, o strada pe trecerea de pietoni din Hunedoara, de un șofer din comuna Salașu de Sus. In urma evenimentului rutier, minora a fost transportata de urgența la spital. „La data de 02 aprilie 2024, un barbat…

- "In urma verificarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca, in timp ce un barbat, de 56 de ani, din Horia, conducea un autoturism pe bulevardul Republicii, ar fi surprins si accidentat doi pietoni care traversau regulamentar strada pe trecerea pentru pietoni. In urma accidentului rutier a rezultat…

- Copila a fost lovita in plin de un șofer de 55 de ani pe Drumul Național 14. In urma impactului, fetița a fost puternic lovita la cap și transportata in stare grava la spital. Acum, numai o minune ar putea-o salva pe copila. Polițiștii fac cercetari pentru a stabili circumstanțele in care s-a produs…

- Un barbat și doua minore, au ajuns la spital, dupa ce un șofer, de 39 de ani, a intrat pe trecerea de pietoni și i-a doborat ca pe popice. In timpul impactului, victimele traversau strada regulamentar. „La data de 13 martie 2024, in jurul orei ora 19:26, Poliția Municipiului Oraștie a fost…

- Un accident teribil a avut loc, in urma cu o seara, pe o sosea din Bihor. Neatenția unui șofer a dus la decesul a doua femei, care si-au pierdut viata dupa ce au fost spulberate de o masina. Potrivit anchetei, cele doua se intorceau de la un priveghi, moment in care soferul de 71 de ani, care venea…